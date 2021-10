Suljovic fixiert bei Heim-EM das Achtelfinale

Mensur Suljovic hat bei der Darts-Heim-EM in Salzburg einen Start nach Maß hingelegt.

Der 49-Jährige fertigte den Engländer Adam Hunt am Donnerstag in der Salzburgarena zur großen Freude auch der Fans kurz vor Mitternacht mit 6:2 ab. Im Achtelfinale bekommt es Österreichs Aushängeschild überraschend nicht mit Titelverteidiger Peter Wright zu tun. Der Ex-Weltmeister fand gegen den deutschen Florian Hempel nicht zu seinem Spiel und zog mit 3:6 den Kürzeren.

Das Aufeinandertreffen von Suljovic mit Hempel geht am Samstag über die Bühne, gespielt wird da bereits "best of 19". Der Sieger hat ein Preisgeld von 20.000 Pfund (23.557 Euro) schon sicher. Die EM wird heuer zum 14. Mal ausgetragen, erstmals fällt auf österreichischem Boden die Entscheidung. Suljovic' bestes Abschneiden bisher war der Finaleinzug 2016. Bei der jüngsten Auflage 2020 war für ihn im Achtelfinale Endstation.