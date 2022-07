Thiem zurück in den Top 200

Österreichs Tennis-Star klettert auf Platz 199.

Der Norweger Casper Ruud ist trotz erfolgreicher Gstaad-Titelverteidigung in der Tennis-Weltrangliste um eine Position auf Platz sechs abgerutscht. Erstmals in den Top Fünf steht dafür der spanische Hamburg-Finalist Carlos Alcaraz. Dominic Thiem ist als 199. - als viertbester Österreicher - wieder in den Top 200. Bei den Frauen rückte die Palermo-Achtelfinalistin Julia Grabher auf Rang 136 vor, ihr Karrierehoch. Es führen weiter Daniil Medwedew (RUS) bzw. Iga Swiatek (POL).