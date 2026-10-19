Über 50 Punkte
Mörz verpasste bei WM den Finaleinzug im Sprung
Die 21-Jährige zeigte in der Qualifikation am Montag zunächst einen gelungenen ersten Sprung, die Ausführung im zweiten Versuch glückte jedoch nicht. Am Ende standen für die Burgenländerin 13,400 Punkte und ein 15. Rang zu Buche. Im Mehrkampf durchbrach Mörz hingegen international erstmals die Marke von 50 Punkten (50,166), sie wurde damit 49.
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"Es ist richtig schade, das ärgert mich brutal", sagte Mörz. Beim zweiten Sprung hatte sie die Beine in der Flugphase für kurze Zeit angewinkelt statt gestreckt. Die Wertung fiel damit niedriger als erhofft aus. Mörz hatte bei der WM in Jakarta im Vorjahr im Sprung als Siebente des Finales aufgezeigt. Mehrkampf-Spezialistin Leni Bohle (19) kam in Rotterdam mit 47,965 Punkten auf Rang 76.
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