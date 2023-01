Pöltl kassiert mit Spurs sechste Niederlage in Serie

Für die San Antonio Spurs hat es am Montag (Ortszeit) die sechste Niederlage in Folge in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner mussten sich den Washington Wizards 106:127 geschlagen geben.

Für Jakob Pöltl standen beim Wiedersehen mit zwei früheren Teamkollegen - Kyle Kuzma und Delon Wright - sieben Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists und ein Block zu Buche. Der Center aus Wien kam auf 21:39 Minuten Einsatzzeit. Die Spurs waren nur im ersten Vierte am Drücker. Bereits zur Pause lag Washington mit 63:55 voran und gab die Führung nach dem Seitenwechsel nicht mehr aus der Hand. Am Ende stand nicht nur der sechste Sieg hintereinander für die Wizards, sondern auch der erste in San Antonio seit Dezember 1999. Deni Avdija erzielte 25 Punkte. Für die Texaner war Keldon Johnson mit 26 Zählern der erfolgreichste Scorer. Am Mittwoch geht es gegen die Sacramento Kings, die als aktuelle Drittplatzierte der Western Conference zu den Überraschungen der Saison zählen. Für die Philadelphia 76ers endete mit einem 109:119 gegen Nachzügler Orlando Magic eine Serie von zuletzt sieben Siegen. Joel Embiid (30 Zähler, elf Rebounds) und Kollegen gaben dabei eine 21-Punkte-Führung aus der Hand. Die Brooklyn Nets bezwangen die ohne LeBron James und Anthony Davis angetretenen Los Angeles Lakers mit 121:104. Kyrie Irving erzielte 26 Punkte. Für die Show des Abend sorgte Luka Doncic. Der slowenische Jungstar führte die Dallas Mavericks mit 53 Zählern zu einem hart erkämpften 111:105 gegen die Detroit Pistons.