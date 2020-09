Ex-Football-Star vereitelt Kidnapping

Football-Legende Joe Montana (64) und seine Frau haben im eigenen Haus in Malibu einen vermeintlichen Kidnapping-Versuch vereitelt.

Am vergangenen Wochenende habe eine Einbrecherin das neun Monate alte Enkelkind aus seinem Laufgitter genommen und es in ihren Armen gehalten, teilte die lokale Polizei mit. Das Ehepaar habe die Frau dann konfrontiert und das Kind wieder geschnappt, anschließend habe sie die Flucht ergriffen. Die versuchte Kidnapperin wurde festgenommen.

Montana ist eine der bekanntesten Figuren in der Geschichte der National Football League (NFL). Mit den San Francisco 49ers gewann der Quarterback viermal die Super Bowl, er wurde in die Hall of Fame aufgenommen. 1994 beendete er seine NFL-Karriere beim aktuellen Champion Kansas City Chiefs.