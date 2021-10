Caps setzen auf neuen Star Sheppard

Auf die Vienna Capitals wartet heute (19.15 Uhr) gegen Liga-Neuling Pustertal und am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Bratislava ein ganz wichtiges Heim-Doppel.

Nach dem bisher verpatzten Saisonstart soll es nun bergauf gehen -auch dank Neuzugang James Sheppard. Seit Anfang der Woche ist der Top-Star (431 NHL-Spiele) aus Kanada in Wien und wird heute sein Caps-Debüt feiern. "Natürlich habe ich auch mitbekommen, dass die Caps nicht so erfolgreich, wie von allen Seiten gewohnt und erwartet, in die Saison gestartet sind. Als 'alter Hase' und erfahrener Spieler, der schon viel erlebt hat, kann ich aber alle beruhigen. Solche holprigen Saisonstarts kommen vor, es braucht sich also keiner Sorgen machen", sagt der 33-Jährige.

Pustertal schlägt sich als Neuling wirklich gut

Die zweite Premiere am heutigen Tag: Die Caps treffen erstmals auf Pustertal. "Es wird sicher ein interessantes Spiel. Pustertal schlägt sich als Neuling wirklich gut. Ungeachtet dessen müssen wir uns aber auf unser Spiel konzentrieren. Es gibt viele Punkte, die wir verbessern wollen und müssen", stellt Goalie David Kickert klar.