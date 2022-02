Corona kostet Graz 99er zwei Spiele

Aufgrund zweier Corona-bedingter Spielabsagen ist der Grunddurchgang für Graz vorzeitig beendet. Die 99ers sind fix im Pre-Play-off.

Die ICE Hockey League hat am Freitag verkündet, dass die beiden nächsten Matches der Graz99ers gestrichen wurden. Betroffen sind die Spiele gegen Znojmo am heutigen Freitag und den KAC am kommenden Sonntag. Grund dafür sind medizinische Vorsichtsmaßnahmen, womit die Coronavirus-Pandemie gemeint ist. Der Grunddurchgang für die 99ers ist somit vorzeitig beendet. Das Pre-Play-off ist ihnen sicher.

Keine Chance auf Heimrecht in Pre-Play-offs

"Es ist natürlich hart, dass wir aufgrund einiger Covid-Fälle die letzten beiden Spiele nicht mehr absolvieren können. Vor allem da wir zuvor vom Virus verschont geblieben sind. Dadurch verpassen wir auch die Chance, uns das Heimrecht für die Pre-Play-offs zu sichern", sagte 99ers Headcoach Jens Gustafsson.

Ebenso fix in den Pre-Play-offs ist der KAC, der keine Chance mehr hat, unter den sechs besten Teams des Grunddurchgangs zu landen.