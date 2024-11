Herr Pfeifer, wie lang werden Sie Hirscher die Bühne überlassen?

Nachdem sich beim RTL-Auftakt in Sölden gefühlt alles um Marcel Hirscher drehte, hofft ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer für den ersten Saisonslalom in Levi (Sonntag, 10/13 Uhr) auf einen rot-weiß-roten Coup. Wer kann dem Neo-Niederländer die Show stehlen?

oe24: Beim Wettanbieter admiral.at wird Manuel Feller mit einer Quote von 5,0 als Favorit gehandelt - knapp vor Kristoffersen, Noel und Straßer, bei deren Sieg es das 6-Fache zurückgeben würde.

MARKO PFEIFER: Da sehen Sie, dass alle damit rechnen, dass es eng zugeht. Kristoffersen zum Beispiel hat schon zweimal in Levi gewonnen, beim Riesentorlauf in Sölden war er Zweiter. Den schätze ich wie die jungen Norweger sehr stark ein. Im Slalom weiß Felli, was er tut (als Gesamtsieger 2023/24, d. Red.). Da hat er auch im Training sehr gut ausgesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass er am Sonntag wieder um den Sieg mitfahren wird.

oe24: Und Lucas Braathen, der bei seinem Slalom-Comeback für Brasilien fährt?

PFEIFER: Dem trau ich alles zu, der kann das Rennen auch gewinnen. Immerhin hat er vor zwei Jahren die Slalom-Kugel gewonnen, wieso soll er nicht wieder um die Gesamtwertung mitfahren?

oe24: Richtig viel Geld könnte man bei einem Hirscher-Sieg in Levi gewinnen, nämlich das 50-Fache. Was trauen Sie Marcel am Sonntag zu?

PFEIFER: Ohne ihn Slalom trainieren gesehen zu haben, schätze ich ihn ähnlich ein wie beim Riesentorlauf in Sölden (Hirscher wurde 23., d. Red.). Er wird sich knapp für den 2. Durchgang qualifizieren und sich dann steigern. Ich trau ihm eine Platzierung zwischen 10 und 20 zu.

"Ich hab kein Problem mit dem Hype um Hirscher und Braathen"

oe24: Hermann Maier wunderte sich sinngemäß darüber, dass der ÖSV Hirscher vor dem Weltcup-Auftakt die ganze Bühne überlassen hat. Was können Sie dagegen tun?

PFEIFER: Es war doch logisch, dass Hirscher und Braathen vor Sölden gehypt worden sind, damit hab ich kein Problem. Wir müssen einfach schnell genug Ski fahren, dann wird schon über unsere Leute berichtet werden.

oe24: Vor knapp einem Jahr hatten wir mit Marco Schwarz einen Gesamtweltcup-Führenden. Wann wird Marco in den Weltcup zurückkehren (nach Knie- und Rücken-OP, d. Red.)?

PFEIFER: Blacky war schon wieder Skifahren, das hat gut funktioniert. Nach einem Kondi-Block schnallt er nächste Woche wieder die Ski an. Vom Stangen-Fahren ist er aber noch weit entfernt. Der ehestmögliche Comeback-Termin wäre Alta Badia vor Weihnachten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch ist.

ORF1 überträgt den Herren-Slalom in Levi am Sonntag ab 10 bzw. 13 Uhr live.