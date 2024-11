Lindsey-Vonn (40): Comeback noch vor Weihnachten in St. Moritz

Jetzt steht auch der Weltcup-Comebacktermin von Lindsey Vonn (40) fest: Der US-Verband beantragte eine Wildcard für die beiden Super-G-Rennen in St. Moritz am 21. und 22. Dezember. Ein Start beim Speed-Auftakt in Beaver Creek in der Woche davor geht sich noch nicht aus.

Eigentlich wollte die US-Rennläuferin am 14. Dezember bei ihrer Heim-Abfahrt in Beaver Creek an den Start gehen. Aber dafür fehlen der 40-Jährigen, die im Februar 2019 ihren Rücktritt erklärt hatte, allerdings noch die nötigen FIS-Punkte. Wie der US-Verband bestätigte, wurde eine Wildcard für die Super-G-Rennen am 21. und 22. Dezember beantragt. Damit wäre Vonn nach Marcel Hirscher die zweite Athletin, die nach mehrjähriger Pause in den Weltcup zurückkehrt. FIS-Rennen zum Punktesammeln und als Härtetest Bis zu ihrer Rückkehr auf die ganz große Bühne wird Vonn in Nordamerika FIS-Rennen bestreiten: Einerseits, um die erforderliche Startberechtigung im Weltcup zu erhalten, andererseits wird als Härtetest für ihr künstliches Kniegelenk. Beim Weltcup-Speedauftakt in Beaver Creek (14./15. Dezember) will die vierfache Gesamtweltcupsiegerin, achtfache Abfahrts-Kugelgewinnerin und Olympiasiegerin von 2010 als Vorläuferin dabei sein. Kritische Stimmen von Klammer & Co. Frühere Stars sehen Vonns Comeback kritisch. Olympiasieger Franz Klammer etwa sprach im oe24-Interview von einem "Vollschuss" bei der US-Amerikanerin, ihre einstige Rivalin Michaela Dorfmeister schüttelte in den NÖN über Vonns "Geltungsdrang" den Kopf: "Sie sollte einen Psychologen aufsuchen." Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin Sonja Nef sagte zum Blick: "Kein Chirurg dieser Welt würde sagen, dass das, was Lindsey tut, intelligent ist."