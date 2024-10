× ÖSV-Stars bei Papst Franziskus

Papst Franziskus hat am Donnerstag eine Delegation des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) im Vatikan empfangen.

Sport-Legenden Annemarie Moser-Pröll, Alexandra Meissnitzer und Michael Walchhofer sowie zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der bevorstehenden Ski-WM in Saalbach statteten dem Oberhaupt der katholischen Kirche einen Besuch ab.

© Kathpress / Georg Schimmerl ×

Papst: "Österreich ist reich an imposanten Bergen"

"Sport schafft Geschwisterlichkeit", sagte der Papst im Beisein von Erzbischof Franz Lackner, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, WM-Sportchef Bartl Gensbichler sowie Vertretern des Landes Salzburg. Franziskus betonte zudem die besondere Verbindung zu Österreich, einem Land, "reich an imposanten Bergen", wie er sagte. Die alpine Ski-Weltmeisterschaft findet von 4. bis 16. Februar in Saalbach statt.

© VaticanMedia ×

Segen: "Schutzengel vor Gefahr schützen"

Der Papst dankte den Sportlerinnen und Sportlern für ihr Engagement. Den 1905 gegründeten ÖSV lobte er dafür, dass er den Skisport in Österreich fördere und die Athleten in ihren Spitzenleistungen unterstütze. Franziskus ermutigte die Sportler, Werte wie "Ausdauer, Aufrichtigkeit, Freundschaft und Solidarität" in ihr Engagement einzubringen, und schloss seine Ansprache mit einem Segen: "Möge der Herr euch immer begleiten und die Schutzengel vor jeder Gefahr schützen." Auf Deutsch fügte er hinzu "Ich bete für Sie, bitte beten Sie auch für mich. Meine Arbeit ist nicht einfach" und gab auch gleich persönlich Anweisungen für das Gruppenfoto: "Bitte lächeln!"