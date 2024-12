Shiffrin zeigt Blut-Wunde: "Kann mich nicht bewegen!"

Mikaela Shiffrin hat beim Riesentorlauf in Killington einen schweren Sturz erlitten, während sie sich ihrem 100. Weltcup-Sieg näherte. Die 29-Jährige musste umgehend und lange auf der Piste behandelt werden - an der Siegesfeier konnte sie schließlich nicht mehr teilnehmen. Stattdessen ging es für sie mit dem Krankenwagen ins Spital.

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one.????❤️ pic.twitter.com/5siYwSFxMT