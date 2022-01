Liensberger will Podest-Serie fortsetzen

Katharina Liensberger & Co. greifen im Kranjska-Gora-Slalom an.

Unsere Slalom-Damen wollen am Sonntag (9.30 und 12.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Zweimal in Folge reichte es zuletzt fürs Podest – jeweils durfte dabei Katharina Liensberger jubeln. Am Dienstag in ­Zagreb sogar trotz eines großen Fehlers im oberen Streckenbereich. „Ganz egal, was kommt: Das Wichtige ist einfach, dass man schnell Ski fährt“, sagte die 24-Jährige danach angesichts der schwierigen Pistenverhältnisse.

»Den Schwung auf alle Fälle mitnehmen«

Einfach wird es auch am Sonntag nicht werden – anders als im Vorjahr zeigt sich der selektive Hang in Slowenien deutlich weniger vereist. Katharina Gallhuber ist das egal. „Kranjska Gora liegt mir sicher ganz gut, ich bin derzeit im Flachen wie im Steilen recht schnell“, meinte die 24-Jährige. Sie tankte zuletzt mit zwei sechsten Plätzen viel Selbstvertrauen und will „den Schwung jetzt auf alle Fälle mitnehmen“. Katharina Truppe will sich hingegen angesichts ihres Abschneidens in Zagreb (Platz 16) rehabilitieren und jagt ihr zweites Top-5-Resultat in dieser Saison. Als große Favoritin gilt Petra Vlhová. Die Slowakin gewann vier der fünf bisherigen Slaloms in diesem Winter, wurde einmal Zweite.