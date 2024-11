Ski-Damen läuten in Levi Slalom-Wochenende ein

Am Samstag (10/13Uhr, live ORF1) ist es soweit - die Damen eröffnen die Slalom-Saison in Levi!

Nachdem es bei der Eröffnung der Ski-Saison in Sölden für US-Superstar Mikaela Shiffrin nur für den fünften Platz reichte, bekommt die 29-Jährige in Levi die Chance es zum Slalom-Auftakt wieder gut zu machen. Die Zeichen auf einen Erfolg der 97-fachen Weltcupsiegerin seit 2016 stehen gut. Denn Shiffrin darf sich bereits als siebenfache Patentante eines Babyrentiers bezeichnen - eine Ehre die jedem Levi-Sieger zuteil wird. Neben Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax und Grogu könnte es im Shiffrin-Stall am Samstag (ab 10/13 Uhr im Sport24-Liveticker) Zuwachs geben.

Liensberger schaffte es in Levi vergangene Saison auf Platz drei

Die einzige Gegnerin, die Shiffrin bereits sechsmal bezwingen konnte, ist Petra Vlhova, die allerdings nicht im Lappland-Rennen mit von der Partie sein wird. Die Slowakin hat nach ihrem Kreuzbandriss im Jänner an Muskelmasse verloren, will sich deshalb noch Zeit lassen. Gefährlich könnten für Shiffrin allerdings auch die Deutsche Lena Dürr sowie die Schwedin Anna Swenn Larsson werden.

Bei den Österreicherinnen schaffte es in der vergangenen Saison Katharina Liensberger überraschend auf den dritten Platz in Levi. In den darauffolgenden zehn Rennen gab es mit dem dritten Platz von Katharina Truppe in Courchevel nur noch einen Slalom-Podestplatz für die ÖSV-Damen. Am Samstag ist auch die Hoffnung auf ein Ergebnis innerhalb der Top-Ten für Katharina Huber und Katharina Gallhuber groß.