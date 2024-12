Dreifach-Sieg! Super-Adler vor Tournee in Überform

Der Erfolgslauf unserer Superadler geht beim letzten Springen vor der Vierschanzentournee weiter. Beim zweiten Weltcup-Springen in Engelberg holt das ÖSV-Team sogar einen Dreifachsieg! Daniel Tschofenig gewann vor Jan Hörl und Stefan Kraft.

Eine Woche vor dem Auftakt zur Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf flogen die ÖSV-Adler alles in Grund und Boden. 24 Stunden nach dem Doppelsieg vom Samstag (Hörl vor Tschofenig) wurde es am Sonntag sogar ein Doppelsieg. Im dichten Schneefall behielt der Halbzeit-Führende Tschofenig die Nerven. Fünf Punkte dahinter: Jan Hörl, der Sieger vom Samstag. Gesamtweltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft fiel nach Halbzeit-Platz 2 auf 3 zurück, jubelte aber trotzdem: „Ein schönes Weihnachtsgeschenk haben wir uns da gemacht. Wir sind im Moment ganz schwer zu schlagen!“

Paschke stürzt ab - Tschofenig schon Gesamt-Zweiter

Pius Paschke, der den Weltcup bis zum Engelberg-Wochenende nach Belieben dominiert hatte, musste sich nach Platz 10 am Samstag am Sonntag mit Platz 18 geschlagen geben. Tschofenig 79 Punkte hinter dem Deutschen als Gesamt-Zweiter, in die kurze Weihnachtspause. "Das war der perfekte Abschluss vor Weihnachten", so der 22-jährige Kärntner. "Es ist genial, was wir gezeigt haben."

Für ÖSV-Chefadler Andreas Widhölzl nur ein Ziel für die Tournee: Zehn Jahre nach Stefan Kraft (2014/15) muss endlich wieder ein Österreicher gewinnen. Kraft hofft, dass er vor dem ersten ganz großen Saisonhöhepunkt noch ein Schäuferl zulegen kann: „Ich hab noch sehr viel Potenzial. Wenn ich noch konstanter werd, ist alles möglich.“





