ÖSV-Adler wollen in Zakopane auf Erfolgskurs bleiben

Für unsere Super-Adler geht es nach elf Tagen Wettkampfpause wieder los!

Nach der unglaublichen Performance bei der Vierschanzentournee soll es in Zakopane im Teambewerb am Samstag (ab 16.15 im Sport24-Liveticker) sowie im Einzel am Sonntag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) für Österreichs Star-Skispringer genauso erfolgreich weitergehen. In den sechs Weltcup-Bewerben seit dem 21. Dezember durfte das ÖSV-Team gleich vier Dreifachsiege bejubeln. Wieder im Aufgebot zurück ist in Polen Manuel Fettner. Der Routinier springt für Markus Müller ein.

Tschofenig will "Spaß haben am Springen"

Tournee-Champion und aktueller Weltcupführender Daniel Tschofenig will auf der Jagd nach dem nächsten Erfolg allerdings nicht den Spaß an der Sache verlieren: "Ich werde jetzt das weiterverfolgen, was ich vor der Saison gesagt habe: Genießen, Spaß haben am Springen, das kommt oft zu kurz im Profisport", so der 22-Jährige.

Tschofenig: "Ich glaube, wenn ich das mache, kann ich gut agieren und im Gesamtweltcup und bei der WM weiter vorne mitkämpfen." Seinen Platz an der Spitze könnte ihm nur sein nächster Verfolger (40 Punkte Rückstand), ÖSV-Kollege Jan Hörl, streitig machen. Der Dritte aus dem Bunde der "3 ÖSV-Musketiere", Stefan Kraft, liegt mit 197 Punkten weniger als Tschofenig auf Platz vier.

Die bisherige ÖSV-Bilanz

Stand nach 14 von 29 Einzelbewerben:

Acht Siege

4x Tschofenig

2x Hörl

2x Kraft

28 Podestplätze

10x Tschofenig

8x Hörl

7x Kraft

2x Michael Hayböck

1x Maximilian Ortner

Die restlichen sechs Siege konnte Deutschland verbuchen. Fünf davon gingen an Pius Paschke, einer an Andreas Wellinger.