Skispringen: Österreich hofft auf Ende von Tournee-Fluch

Österreich wartet seit zehn Jahren auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Die Durstrecke könnte aber heuer enden.

Die 73. Vierschanzentournee wird am Donnerstag traditionell mit der Qualifikation in Oberstdorf eröffnet. Vieles deutet darauf hin, dass das Traditionsevent diesmal zu einem reinen Länderkampf zwischen Österreich und Deutschland wird. Gemessen an Siegen haben die Deutschen im bisherigen Verlauf des Winters mit sechs die Nase vorne. Die jeweils zweimal erfolgreichen ÖSV-Adler Jan Hörl und Daniel Tschofenig räumten gemeinsam mit Kraft und anderen ÖSV-Athleten aber nahezu alle restlichen Podestplätze ab. Hörl und Tschofenig lagen zudem vor der Weihnachtspause in Engelberg ganz vorne.

Zweikampf zwischen Deutschland und Österreich erwartet

"Die Chance ist groß, dass der Sieger dieses Jahr aus Deutschland oder Österreich kommt. Die Österreicher gehen als Kollektiv natürlich favorisiert in die Tournee. Der Weg zum Sieg wird über diese Mannschaft führen", sagte der ehemalige DSV-Trainer Werner Schuster. Für Kraft oder einen deutschen Sieger spricht laut dem Eurosport-Experten die Erfahrung, zumal andere wie Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi bisher gar nicht überzeugen konnten. "Die DSV-Athleten sind sehr erfahren. Das kann ein Vorteil sein, denn abgesehen von Stefan Kraft sind eigentlich alle Mitfavoriten auf den Tournee-Sieg Neulinge in dieser Rolle." Wird Paschke den Erwartungen gerecht und übertrumpft er die ÖSV-Armada, wäre er der erste deutsche Tournee-Sieger seit Sven Hannawald 2001/02.