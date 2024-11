Schock! Monatelanger Ausfall für Ski-Star

Eine Verletzung zwingt Ski-Cross-Star Katrin Ofner zu einer monatelange Auszeit.

Verletzungs-Schock am Pitztaler Gletscher! Ski-Cross-Profi Katrin Ofner hatte während des Trainings einen Unfall, brach sich dabei den Schienbeinkopf im rechten Knie. Ihr droht ein monatelanger Ausfall. Das gab der ÖSV am Freitag bekannt. Die 34-jährige Steirerin unterzog sich bereits einer Operation in der Privatklinik Hochrum.

Ofner: "Werde intensiv an Comeback arbeiten."

Die Vizeweltmeisterin von 2023 ist über die Situation bitter enttäuscht, da sie zuvor, im Gegensatz zum Vorjahr, keinerlei gesundheitliche Beschwerden hatte. "Ich erlebe gerade ein Auf und Ab. Einerseits bin ich froh darüber, dass die Bänder im Knie nicht viel abbekommen haben. Andererseits ist die Verletzung natürlich extrem bitter, nachdem ich bisher eine richtig gute Vorbereitung absolviert habe", erklärte Ofner. "Aber ich werde die Situation annehmen und intensiv an meinem Comeback arbeiten."