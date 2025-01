Spektakulär! Markus Rogan bricht bei der Eisschwimm-WM einen Weltrekord

Der österreichische Schwimmstar Markus Rogan meldet sich spektakulär zurück: Bei der Eisschwimm-WM in Südtirol stellt er bereits im ersten Vorlauf einen Weltrekord über 100 Meter Freistil auf.

Markus Rogan begeistert erneut! Bei der Eisschwimm-WM in Molveno, Südtirol, schwimmt der ehemalige Weltklasse-Athlet im ersten Vorlauf zum Weltrekord. Im fünf Grad kalten Wasser übertrifft der 42-Jährige über 100 Meter Freistil mit 58,52 Sekunden die bisherige Bestmarke – eine eindrucksvolle Leistung unter extremen Bedingungen.

Die Eisschwimm-WM bringt Athleten an ihre Grenzen. Zwar wird in temperierten Becken ohne Eisschollen geschwommen, doch die Wassertemperatur von maximal fünf Grad erfordert höchste körperliche und mentale Stärke. Rogan, der zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner von Athen 2004, ist für seine außergewöhnliche Vielseitigkeit bekannt: Neben seiner Schwimmkarriere stellte er 2024 einen Apnoe-Weltrekord unter Eis auf.

Weitere Starts

Rogan tritt in Südtirol auch über 50 und 100 Meter Kraul, 100 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen an. Der 42-Jährige, der inzwischen in Beverly Hills lebt, ist überzeugt, dass seine Erfahrung und mentale Stärke entscheidend sind.

Persönlichkeit

Der extrovertierte Wiener ist nicht nur durch sportliche Erfolge bekannt, sondern auch durch kontroverse Momente: Sei es sein Kommentar zu Hermann Maier oder sein emotionaler Jubel als Mentalcoach Israels gegen Österreich. Doch Rogans Fokus bleibt auf seinen sportlichen Leistungen – und die können sich sehen lassen.