Weltcup-Start im August: Anna Gasser spricht Klartext

Die neue Saison im Snowboard-Weltcup beginnt bereits dieses Wochenende in Neuseeland mit einem Slopestyle. Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser ist vom frühen Auftakt wenig begeistert.

Nach dem Sommertraining auf dem Airbag in Scharnitz in Tirol haben sich die heimischen Snowboard-Stars zuletzt in Australien (Perisher und Thredbo) auf den Weltcupstart in Cardrona (NZL) vorbereitet. „Das Wetter hat zwar nicht immer ganz mitgespielt, aber wir haben trotzdem das Beste aus der Situation gemacht und wieder ein ganz gutes Gefühl für den Schnee aufbauen können“, berichtete Anna Gasser.

Noch nicht in Top-Form

„Ende August ist schon ein ziemlich früher Zeitpunkt für einen Weltcup. In dieser Phase fehlt klarerweise noch etwas auf die Topform. Aber mit dem Slopestyle in Cardrona beginnt auch die Olympia-Qualifikation für 2026. Ich mache mir deshalb zwar keinen großen Stress, aber kontinuierlich Punkte dafür zu sammeln, kann auch nicht schaden“, meinte Gasser.

Nachdenklich stimmt die AthletInnen einzig die schlechte Wetterprognose für die kommenden Tage. Das könnte auch das Programm durcheinanderwirbeln, das für Freitag (30. August) die Qualifikation der Herren, für Samstag (31. August) die Qualifikation der Damen sowie das Halbfinale der Herren und für Sonntag (1. September) die Final-Entscheidungen bei Damen und Herren vorsieht.

Schneefälle und Wind vorhergesagt

„Es sind Schneefälle und Wind vorhergesagt. Das ist die denkbar schlechteste Kombination, um mit ausreichend Speed über die Kicker zu kommen, die hier auch noch recht groß gebaut sind“, gab Clemens Millauer zu bedenken. „Das ist eine zusätzliche Herausforderung, nachdem wir bisher noch nicht so viele Schneesprünge in den Beinen haben. Bei diesen Vorzeichen wird es auch auf eine gute Strategie bei der Wahl der Tricks ankommen“, so Millauer.