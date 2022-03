RespekTiere rettete einen Verwahrlosten Husky und deckte dabei einen unbefugten Züchter auf –Der Verein stand deshalb vor Gericht wegen Erpressung und Hehlerei

Der Verein RespekTiere deckt immer wieder Missstände vor allem bei der Zucht auf. Zuletzt im Waldviertel nachdem Tierschützer des Vereins einen angeketteten Husky einer Familie abkauften.

Der 1,5 jährige Husky war in einem Innenhof sein ganzes Leben lang angekettet. Die Familie stimmte dem Kauf zu, nachdem die Tierschützer erklärten weshalb der Hund in diesem Zustand nur leiden würde. Der Züchter schaltete sich daraufhin ein und verlangte die Rückgabe des Hundes. Der Verein wurde wegen Erpressung und Hehlerei angeklagt. Diese Woche wurden die Angeklagten schließlich freigesprochen. Nun kann der gerettete Husky endlich ein neues Zuhause finden. Bis jetzt durfte das Tierheim in Baden bei Wien den Hund nicht vermitteln. Er wurde medizinisch versorgt und gepflegt. Wir waren im Tierheim Baden und haben nachgefragt wie es dem Hund dabei ging und wie es ihm heute geht.

Der Obmann des Vereins RespekTiere, Tom Putzgruber wurde wegen Hehlerei angeklagt. Ein Mitglied des Vereins zusätzlich wegen Erpressung.

Im Interview mit Tom Putzgruber erfahren Sie die Details.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 27. März 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 3.4.2022 , 18:30 Uhr.