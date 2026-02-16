Alles zu oe24VIP
Superbowl auf Kosten der Tiere

16.02.26, 10:09
Wenn in den USA der Superbowl angepfiffen wird, laufen nicht nur Fernseher heiß – auch die Grillplatten. 

Allein in der Nacht vom achten auf den neunten Februar werden rund 740 Millionen Masthühner getötet. Insgesamt essen die US-Amerikaner etwa 1,48 Milliarden Chicken Wings – ein neuer Rekord.
Die Dimensionen sind kaum vorstellbar: Aneinandergereiht würden die verzehrten Hühnerflügel die Erde drei Mal umrunden. Für den Transport bräuchte es tausende LKWs – ein Konvoi von mehreren Dutzend Kilometern.

Für die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN ist das ein erschreckendes Symbol für den Umgang mit Tieren in der Massentierhaltung.

Veronika Weissenböck, Kampagnenleiterin VIER PFOTEN appelliert:

„Es ist ein absurder Exzess, der in vielerlei Hinsicht verwerflich ist. Man muss sich vor Augen halten, dass nicht nur unzählige Hühner ihr Leben lassen müssen – sie haben auch zuvor ein furchtbares Leben gehabt. Der größte Teil der Tiere lebt ein kurzes, qualvolles Leben auf engstem Raum in meist fensterlosen Hallen.“

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 15.02.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 22.02.2026, 18:30 Uhr  

Die Zucht ist auf maximale Effizienz getrimmt: Während ein Masthuhn in den 1950er-Jahren noch rund 100 Tage brauchte, um sein Schlachtgewicht zu erreichen, sind es heute nur noch gut 30 Tage. Die Folge: Krankheiten, Schmerzen und massive gesundheitliche Schäden für die Tiere.

Doch die Massentierhaltung schadet nicht nur den Tieren. Sie belastet auch Umwelt und Klima – durch hohe Treibhausgasemissionen, riesigen Flächenverbrauch für Futtermittel und die Zerstörung von Lebensräumen. Und auch für den Menschen hat der exzessive Fleischkonsum Folgen.

Veronika Weissenböck hofft auf eine verantwortungsvollere Zukunft:

„Viele Menschen verdrängen nicht nur, dass für ihr Essen ein Lebewesen sterben muss – ihnen sind auch die Auswirkungen auf Klima und Gesundheit schlicht nicht bewusst. Wir werden nicht darum herumkommen, unseren Fleischkonsum drastisch zu senken, wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen.“

