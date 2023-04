10-Jähriger stirbt nach Prügelei in Trampolin-Park

Nach einem Basketball-Spiel gerieten zwei Kinder in Streit. Es kam zu einer Prügelei – am Ende ist ein 10-Jähriger tot.

USA. Die Polizei in Kalifornien untersucht derzeit einen tragischen Todesfall. Am 13. April kam es nach einem Basketball-Match im Trampolin-Park "Rockin' Jump" in Merced (etwa 210km südöstlich von San Francisco) zu einer Prügelei zwischen zwei Kindern. Der 10-jährige Anthony Duran sei in eine "kurze körperliche Auseinandersetzung" mit einem anderen Kind geraten, wie Merced Police Department via Facebook berichtet. Kurz darauf brach Anthony zusammen. Wenige Tage später starb er in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Obduktion angeordnet

Das andere Kind floh nach der tödlichen Auseinandersetzung und konnte später anhand von Überwachungskameras identifiziert werden. Die Polizei hat bereits mit den Eltern Kontakt aufgenommen und bereits 35 Zeugen am Tatort befragt. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Dadurch könne dann festgestellt werden, ob Anklage erhoben wird.

Anthony Duran hätte davor keine gesundheitlichen Probleme gehabt, erzählt eine Freundin der Familie dem Lokalsender "WMBF". So sei der 10-Jährige sportlich gewesen, habe Football gespielt und sei zum Box-Training gegangen.

Familie und Freunde sagten gegenüber dem Sender "Fox26 News", dass sie frustriert darüber seien, dass die Polizei nicht schneller gehandelt habe. "Er ist weg und kommt nicht zurück. Warum? Warum brauchen sie so lange, um etwas zu tun?", beklagt die Tante.