In Berikon im Schweizer Kanton Aargau ist ein 15 Jahre altes Mädchen getötet worden.

Deren lebloser Körper wurde in einem Waldstück in der Nähe des Schützenhauses gefunden. Die Polizei konnte die Täter bereits verhaften.

Die Kantonspolizei Aargau stand im Zusammenhang mit der Tat am Sonntagabend im Einsatz, wie diese einen entsprechenden Bericht bei "20 Minuten" bestätigte. Weitere Informationen würden am Montag in einer Mitteilung folgen, hieß es.