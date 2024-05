20 Tote bei Brand in Spielhalle in Indien

Bei einem Brand in einer Spielhalle in Indien sind rund 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder.

Ihre Leichen seien gefunden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeivertreter der indischen Nachrichtenagentur ANI am Samstagabend. Das Feuer in der Stadt Rajkot im Bundesstaat Gujarat sei am Nachmittag (Ortszeit) ausgebrochen und inzwischen unter Kontrolle.

Die Rettungsarbeiten dauerten demnach noch an. Die Brandursache sei zunächst unklar. Gegen den Spielhallenbesitzer werde wegen Fahrlässigkeit ermittelt.