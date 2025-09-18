29 Stunden! Chinesen starten längsten Direktflug der Welt

In 29 Stunden geht es um den halben Globus.

Ab dem 4. Dezember hebt China Eastern Airlines zu einem neuen Rekord ab: Der Direktflug von Shanghai nach Buenos Aires wird mit einer Strecke von fast 19.700 Kilometern und einer Flugzeit von rund 29 Stunden der längste Direktflug der Welt.

Obwohl der Flug als Direktverbindung gilt, ist er nicht Nonstop. Es gibt einen technischen Zwischenstopp in Auckland, Neuseeland, für Betankung und Crewwechsel. Passagiere müssen den Flieger dabei nicht verlassen. Geflogen wird mit einer Boeing 777-300ER, die Platz für 316 Passagiere bietet, davon 258 in der Economy Class.

Der Flug verbindet Shanghai und Buenos Aires © Getty

Neuer Rekord

Die Flüge starten zweimal wöchentlich: montags und donnerstags von Shanghai nach Buenos Aires, dienstags und freitags in umgekehrter Richtung. Economy-Class-Tickets kosten zwischen 1.538 und 2.270 US-Dollar, Business-Class-Tickets beginnen bei etwa 5.000 US-Dollar.

Der Flug übertrifft die bisher längste Direktverbindung von Air China zwischen Peking und São Paulo via Madrid um drei Stunden. Obwohl es sich nicht um einen Nonstop-Flug handelt, gilt er dank der einheitlichen Flugnummer und des gleichen Flugzeugs offiziell als Direktflug.