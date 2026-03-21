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© Getty Images (Symbolbild)

Pedale verwechselt

87-Jähriger fuhr in Schülergruppe - Tote und Verletzte

21.03.26, 14:23
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Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Freitag in der Schweiz in eine Gruppe eines Schülerlagers gefahren.  

Er verwechselte offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Eine 47-jährige Frau starb bei dem Unfall, zwei 13-jährige Mädchen wurden schwer verletzt. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Der 87-jährige Unfallverursacher sei hingegen nicht verletzt worden.

Der Mann verwechselte laut Polizeiangaben die Pedale, sein Auto beschleunigte daraufhin und erfasste die Schülerlagergruppe samt der 47-Jährigen. Bei der Verstorbenen handelte es sich um eine Begleitperson des Lagers, wie die Polizei erklärte. Drittpersonen kümmerten sich zunächst um die beiden 13-jährigen Mädchen. Danach wurden die Verletzten per Helikopter in die Spitäler nach Chur und Luzern geflogen. Auch ein Bub aus der Gruppe erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Die Kantonspolizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Graubünden die genauen Umstände des Unfalls.

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