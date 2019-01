Was Adele und Gummibären verbindet

Was ist besser als ein Meme von Adele? Richtig: Eine Video-Challenge, die Adele und (Haribo-)Gummibären miteinander verbindet.

Bei dieser Challenge performt Adele vor einem riesigen Publikum ihren Hit "Someone like you". Das Besondere daran: Sängerin und Fans sind Haribo-Gummibären, die zuvor fein säuberlich von Usern aufgestellt wurden.

Der Ursprung dieser witzigen Challenge findet sich auf dem TikTok-Profil von David Kasprak:

Making of-Fotos vom Video-Dreh finden sich auf seinem Instagram-Profil:

Auf TikTok, Twitter und Instagram findet man unter dem Hashtag #haribochallenge bereits viele Nachahmer:

When you have a packet @OfficialHARIBO…@Adele singing…and a bit of time on your hands!



Here’s my attempt at the #HariboChallenge! What do you think?

Just like Wembley, right?! ???? @jonnymeah x pic.twitter.com/XoZ9ROzIld