Achtung Fluggäste: Frühaufstehen wird jetzt bestraft

Achtung an Frühaufsteher in Flugzeugen: Eure Ungeduld ist in der Türkei ab sofort strafbar.

Die Verordnung UOD-2025/01 der Generaldirektion für Zivilluftfahrt (SHGM) ist am 2. Mai in Kraft getreten und ermächtigt das Kabinenpersonal, "vorschriftswidrig reisende Passagiere" der Luftfahrtbehörde zu melden. Diese erhalten danach ein Bußgeld. Die Höhe wurde bisher noch nicht festgelegt. Durchsage als Warnung Bei Turkish Airlines werde in einer standardisierten Durchsage die Passagiere vor dem zu schnellen Aufstehen gewarnt. Das Personal sagte durch: "Es ist strengstens verboten, Gepäckfächer zu öffnen oder sich im Gang aufzuhalten, bevor das Flugzeug seine Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen erloschen sind." Dank der neuen Verordnung sollen Unfälle beim Aussteigen vermieden werden. Ein Sprecher der SHGM erläutert: "Die Sicherheit der Passagiere steht an erster Stelle."