Alle Tiere im See plötzlich blau gefärbt: Das steckt dahinter

Die Brände in Kalifornien – Menschen und Tiere in Not Verheerende Brände wüten in Kalifornien und hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Tausende Menschen wurden zur Evakuierung gezwungen, Häuser und Lebensräume sind zerstört. Doch nicht nur die Menschen, auch unzählige Tiere – Haustiere und Wildtiere – sind von dieser Katastrophe betroffen.