Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
trump kirk
© Getty Images

Aktivist

Schuss-Attentat auf Trump-Verbündeten Kirk

10.09.25, 21:10
Teilen

Auf den einflussreichen US-Aktivisten Charlie Kirk ist am Mittwoch ein Anschlag verübt worden.  

Kirk sei bei einem Vortrag an der Universität Utah Valley angeschossen worden, sagte ein Universitätssprecher nach Angaben des Fernsehsenders NBC News.

Konservativer Meinungsführer

Kirk zählt zu den bekanntesten konservativen Meinungsführern und ist ein Verbündeter von Präsident Donald Trump. Dieser äußerte sich umgehend. "Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, auf den geschossen worden ist", sagte Trump.

"Unsere Gedanken sind bei Charlie" 

Auch FBI-Chef Kash Patel meldete sich zu Wort. "Unsere Gedanken sind bei Charlie, seinen Liebsten und allen anderen Betroffenen", schrieb Patel auf X. Die US-Bundespolizei verfolge das Geschehen genau. FBI-Beamte werden rasch am Tatort sein.

Verdächtiger in Gewahrsam 

Medienberichten zufolge wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das Kirk außerhalb der Universität in einer großen Menschenmenge zeigt. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, führte Kirk seine Hand zu seinem Genick und fiel dann von seinem Sessel. Laut einem Universitätssprecher wurde der Schuss aus einem nahe gelegenen Gebäude abgegeben. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden