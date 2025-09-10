Schuss-Attentat auf Trump-Verbündeten Kirk

Auf den einflussreichen US-Aktivisten Charlie Kirk ist am Mittwoch ein Anschlag verübt worden.

Kirk sei bei einem Vortrag an der Universität Utah Valley angeschossen worden, sagte ein Universitätssprecher nach Angaben des Fernsehsenders NBC News.

Konservativer Meinungsführer

Kirk zählt zu den bekanntesten konservativen Meinungsführern und ist ein Verbündeter von Präsident Donald Trump. Dieser äußerte sich umgehend. "Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, auf den geschossen worden ist", sagte Trump.

"Unsere Gedanken sind bei Charlie"

Auch FBI-Chef Kash Patel meldete sich zu Wort. "Unsere Gedanken sind bei Charlie, seinen Liebsten und allen anderen Betroffenen", schrieb Patel auf X. Die US-Bundespolizei verfolge das Geschehen genau. FBI-Beamte werden rasch am Tatort sein.

Verdächtiger in Gewahrsam

Medienberichten zufolge wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das Kirk außerhalb der Universität in einer großen Menschenmenge zeigt. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, führte Kirk seine Hand zu seinem Genick und fiel dann von seinem Sessel. Laut einem Universitätssprecher wurde der Schuss aus einem nahe gelegenen Gebäude abgegeben. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam.