Beheizter Nike-Schuh kommt - für 900 Dollar

​Nike und Hyperice revolutionieren gemeinsam die Fuß-Regeneration mit einem neuen Hightech-Schuh​.

Nike und Hyperice haben gemeinsam einen innovativen Schuh entwickelt, der Profis wie Hobby-Sportlern eine mobile Regeneration bietet. Dabei kombiniert der sogenannte "Hyperboot" Wärme- und Luftkompressionsmassage, um Füße und Knöchel vor und nach dem Training zu entspannen. Ab 17. Mai ist der Schuh in Nordamerika erhältlich und kostet 899 US-Dollar (ca. 820 €).

© Nike ×

Der High-Top-Schuh verfügt über integrierte Heizelemente und Luftkammern - mit Massagefunktion. Drei Intensitätsstufen für Wärme und Massage können über Knöpfe am Schuh oder die Hyperice-App eingestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Akku in der Sohle (aufgeladen per USB), der eine Betriebsdauer von bis zu 1,5 Stunden bei maximaler Leistung ermöglicht.

© Nike ×

Der Hyperboot wird zunächst nur in den USA erhältlich sein, im Laufe des Jahres soll dann schrittweise die weltweite Einführung erfolgen.