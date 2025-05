Bekämpfung von Antisemitismus: Trump streicht Harvard weiter Geld

Im Streit mit amerikanischen Hochschulen will die US-Regierung der Elite-Universität Harvard weitere Fördergelder in Millionenhöhe vorenthalten.

Acht Bundesbehörden kündigten an, der Uni Zuschüsse in Höhe von etwa 450 Mio. Dollar zu streichen, wie die Task Force zur Bekämpfung von Antisemitismus mitteilte. Der Schritt erfolge zusätzlich zu den bereits aufs Eis gelegten 2,2 Mrd. Dollar an mehrjährigen Bundeszuschüssen. Die Uni wehrt sich juristisch gegen die Pläne Washingtons.

Zur Begründung hieß es in dem Statement unter anderem, dass die Universität mit Sitz in Cambridge im US-Staat Massachusetts es wiederholt versäumt hätte, gegen Antisemitismus auf ihrem Campus vorzugehen.

Uni-Präsident kritisiert Vorgehen der US-Regierung in Brief

Erst am Montag hatte Harvard-Präsident Alan Garber einen Brief an Bildungsministerin Linda McMahon veröffentlicht. Darin schrieb er, dass man sich einig sei bei Zielen wie der Notwendigkeit, Antisemitismus auf dem Campus zu beenden. Er kritisierte aber, dass die Regierung bereits unternommene Schritte der Uni dahingehend ignoriere.

Sie missachte zudem, dass sich Harvard an Gesetze halte, und gefährde mit ihrem Eingriff "in die verfassungsmäßigen Freiheiten privater Universitäten" das Erreichen der Ziele. Mit dem Brief reagierte Garber auf ein Schreiben der Bildungsministerin. Sie hatte den Uni-Präsidenten vergangene Woche darüber informiert, dass die Regierung Harvard keine neuen Fördermittel mehr gewähren werde.

Harvard wehrt sich juristisch

Die Trump-Regierung hatte mehrere Universitäten, denen sie eine linksliberale Ausrichtung vorwirft, mit finanziellem Druck an die Leine genommen, um etwa Diversitätsprogramme zu stoppen. Anders als andere Hochschulen widersetzt sich Harvard weitreichenden Forderungen der US-Regierung, etwa zu Zulassungsverfahren, Verhaltensregeln und Personalentscheidungen. Die Uni geht auch juristisch gegen die Regierung vor.