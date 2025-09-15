Alles zu oe24VIP
Israelischer Panzer
© EPA

"Erst der Anfang"

Berichte über schwere israelische Angriffe im Gazastreifen

15.09.25, 23:42
Teilen

Einwohner des nördlichen Gazastreifens berichten über besonders schwere Luft- und Artillerieangriffe Israels. 

Die israelische Nachrichtenseite "Walla" berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe "eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst". Der Mitarbeiter sagte demnach: "Das ist erst der Anfang, es gibt eine ganze Liste von Zielen."

Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen auch in Israel zu hören. Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt Gaza im Norden des von Israel abgeriegelten Küstenstreifens gebilligt.

Militär ruft Bewohner zu Flucht auf 

Das israelische Militär rief deshalb alle Bewohner der Stadt Gaza auf, in sogenannte humanitäre Zonen weiter südlich zu flüchten. In Erwartung des Vorstoßes in die Stadt sind nach israelischen und palästinensischen Angaben bereits mehr als 300.000 Menschen aus Gaza geflohen.

Die Luftwaffe hatte zuletzt begonnen, zahlreiche Hochhäuser in der Stadt zu zerstören. Sie wirft der Terrororganisation Hamas vor, dort etwa Beobachtungsposten eingerichtet und Sprengsätze platziert zu haben.

