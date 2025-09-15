Alles zu oe24VIP
Trump
© Getty

Mehrtätiger Besuch

US-Präsident Trump kommt zu Staatsbesuch nach Großbritannien

15.09.25, 23:03
Teilen

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden an diesem Dienstag zum Beginn ihres mehrtägigen Staatsbesuchs in Großbritannien erwartet. 

Wie der Palast mitteilte, soll das Paar am Mittwoch nach Windsor reisen, wo sie von König Charles III. und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate mit militärischen Ehren empfangen werden.

Den Tag werden sie auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor verbringen. Sowohl in London als auch in Windsor wird mit Demonstrationen gerechnet. Geplant sind unter anderem eine Kutschenprozession, ein Besuch des Grabs Elizabeths II., eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärflugzeugen sowie ein Staatsbankett.

Trump schreibt Geschichte

Am Donnerstag trifft Trump den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers. Geplant ist dort außer bilateralen Gesprächen auch ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern, bevor die beiden Politiker eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Großer Verehrer

Trump gilt als großer Verehrer des britischen Königshauses und dessen prunkvollem Zeremoniell. Trump schreibt mit dem Besuch Geschichte: Er ist der erste US-Präsident, der zwei Mal zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen wurde. Bereits 2019 hatte er die Gastfreundschaft der Royals in Anspruch genommen.

Damals wurde er noch von Queen Elizabeth II. empfangen. Großbritannien bemüht sich vor dem Hintergrund des EU-Austritts, der im Jahr 2020 vollzogen wurde, um engere wirtschaftliche Beziehungen mit den USA. Tatsächlich konnte das Vereinigte Königreich in den Zollgesprächen mit Trump vorteilhaftere Bedingungen aushandeln als die Europäische Union.

