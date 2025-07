Tragödie an Italien-Strand: Teenie (17) erstickt im Sand

17-Jähriger in eigener Sandgrube an Strand verschüttet: Tot

Tragödie an einem italienischen Strand: Im Badeort Montalto di Castro nördlich von Rom ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen, der mit seinen beiden kleinen Brüdern ein Loch in den Sand graben wollte.

Nähe eines Campingplatzes

Der Bursche hatte sich in der Nähe eines Campingplatzes eineinhalb Meter tief in die Erde gebuddelt, als die Grube plötzlich in sich zusammenbrach, hieß es am Donnerstagabend von der Polizei. Er wurde von den Sandmassen begraben und erstickte.

Niemand hatte das Unglück bemerkt

Die beiden Brüder hatten sich gerade entfernt, so dass zunächst niemand das Unglück bemerkte, meldete die Nachrichtenagentur Adnkronos weiter. Als die Brüder gegen 15.00 Uhr zurückkehrten, riefen sie sofort den Vater an, der die Rettungsdienste alarmierte. Der Bursche konnte jedoch erst nach 40 Minuten aus dem Sand gezogen werden - zu spät. Die Familie kommt aus dem etwa 100 Kilometern entfernten Rom und verbrachte auf dem Campingplatz ihren Urlaub.