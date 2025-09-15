Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
"Schnapsrausch!" Wieder Russen-Attacke gegen heimische Regierung
© Getty, APA

Streit eskaliert

"Schnapsrausch!" Wieder Russen-Attacke gegen heimische Regierung

15.09.25, 18:04
Teilen

Der Streit zwischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und dem ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew spitzt sich weiter zu. 

Auf seinem Telegramkanal legte Medwedew am Montag nach und griff die NEOS-Politikerin mit neuen wüsten Beschimpfungen an – bis hin zu Anspielungen auf Alkoholkonsum.

Auslöser ist Meinl-Reisingers Haltung zu Österreichs Neutralität und einem möglichen NATO-Beitritt. Medwedew warf ihr vor, widersprüchlich zu agieren: Einerseits habe sie vor wenigen Wochen über die Notwendigkeit eines Beitritts gesprochen, andererseits nun Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Wien vorgeschlagen – mit der Begründung, Österreich sei ein neutrales Land. „Fast zwei Monate nachdem sie über die Notwendigkeit eines NATO-Beitritts gesprochen hatte, erklärte sie plötzlich, dass die Friedensverhandlungen … in Österreich stattfinden sollten“, ätzte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates.

Seinen Angriff garnierte Medwedew mit einem historischen Vergleich und Spott: Meinl-Reisinger erinnere an die „einstige Größe des untergegangenen Kaiserreichs“. Und abschließend höhnte er: „Der Rausch des österreichischen Schnapses scheint verflogen zu sein, Beate ist jetzt nüchtern und hat große Angst. Sie hätte wohl im Geschichtsunterricht besser aufpassen müssen.“

Mann fürs Grobe

Medwedew, der im Kreml als „Mann fürs Grobe“ gilt, sorgte zuletzt auch mit weiteren Drohungen für Schlagzeilen. Ebenfalls am Montag erklärte er, Russland werde die EU-Staaten „bis zum Ende des Jahrhunderts verfolgen“ – als Reaktion auf Berichte, wonach die EU-Kommission erwägt, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine einzusetzen.

Schon zuvor hatte Medwedew Österreich bei einem möglichen NATO-Beitritt mit militärischer Gewalt bedroht. Meinl-Reisinger konterte Ende August entschieden: „Es sind ausschließlich die Österreicher, die souverän und frei über unsere Sicherheit und unsere Freiheit entscheiden – und definitiv nicht Russland.“ Sie betonte, Neutralität allein biete keinen Schutz. Angesichts eines „zunehmend aggressiven Russlands“ brauche es Investitionen in die Landesverteidigung, zudem dürfe auch die Diskussion über neue internationale Partnerschaften nicht tabu sein.

Auch innenpolitisch fand Meinl-Reisinger zuletzt Rückhalt – sogar von der oppositionellen FPÖ. Österreich müsse, so die Außenministerin, seine Sicherheitsstrategie anpassen und Druck auf Moskau erhöhen. Als EU-Mitglied sei es für das Land selbstverständlich, an einer europäischen Verteidigungsunion mitzuwirken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden