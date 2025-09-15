Alles zu oe24VIP
Streunende Hunde zerfleischen Pensionist beim Schwammerlsuchen
© getty/Symbolbild

Beim Vesuv

Streunende Hunde zerfleischen Pensionist beim Schwammerlsuchen

15.09.25, 17:48
Ein 78-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag im Nationalpark des Vesuvs in Italien Pilze sammeln wollte, ist möglicherweise von streunenden Hunden angegriffen und tödlich verletzt worden.  

Diese Hypothese prüfen derzeit die Ermittlungsbehörden. Der Pensionist war alleine aufgebrochen und wurde am Abend leblos von seinem Sohn aufgefunden.

Erlag seinen Verletzungen 

Obwohl er noch lebend in eine Klinik gebracht wurde - mit Bisswunden an mehreren Körperstellen -, erlag er dort seinen Verletzungen trotz der intensiven Bemühungen der Ärzte, wie Medien berichteten. Der genaue Ablauf des Vorfalls war auch am Montag noch unklar. Eine Möglichkeit ist, dass der Mann zunächst einen Schwächeanfall erlitten hatte und dann von wilden Tieren gebissen wurde, während er bewusstlos am Boden lag. Ebenso denkbar ist, dass er direkt von Tieren angegriffen wurde und infolgedessen zu Boden stürzte.

Art der Bisswunden 

Die Bisswunden deuten auf streunende Tiere hin. Es wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Wildschweine für den Angriff verantwortlich sein könnten. Wölfe wurden in diesem Gebiet bisher nicht gesichtet. Klarheit über die genaue Todesursache und die Art der Bisswunden soll eine Autopsie bringen.

