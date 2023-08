Bub (3) fällt in Schiffsschraube – tot

Ein Familienausflug der Familie Greer endete mit einer tödlichen Katastrophe.

Die Familie Greer wollte eigentlich nur einen gemütlichen Sonntag im Echo State Park im US-Bundesstaat Utah verbringen. Die Eltern Alex und Doug mieteten dafür zusammen mit ihren drei Kindern und einigen Freunden ein Boot, und wollten dann im See Wasserski fahren.

© GoFundMe ×

Kurz vor 17 Uhr kam es dann zur Tragödie. Der dreijährige Walter fiel plötzlich über die Seite des Bots ins Wasser. Sein Vater stoppte umgehend den Motor, doch es war schon zu spät. Der Bub wurde gegen die Seitenwand des Boots gedrückt und geriet in die Schiffsschraube. „Nachdem er hineingefallen war, wurde Walter Greer von der Schiffsschraube am Heck des Boots getroffen“, erklärt die Parkbehörde in einer Pressemitteilung. Der Bub wurde noch vor Ort für tot erklärt.

© GoFundMe ×

Walters Tante Allison Meakin hat auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet. „Mit sehr schwerem Herzen geben wir den tragischen Tod von Walter Greer bekannt“, schreibt sie. "Walter war ein fröhlicher, wilder Dreijähriger mit einer großen Persönlichkeit. Er liebte Spiderman, Lastwagen, Stiefel und Züge und freute sich auf den Beginn der Vorschule. Seine Familie und Freunde sind über diesen Verlust am Boden zerstört.“