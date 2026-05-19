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San Diego
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5 Tote in San Diego

Bub (9) nach Angriff auf Moschee: "Habe schlimme Dinge gesehen"

19.05.26, 09:57
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Der neunjährige Odai Shanah war als eines von Dutzenden Kindern in dem Moschee-Areal in Kalifornien, als dieser von zwei bewaffneten Jugendlichen angegriffen wurde. 

Wenige Stunden nach der Schießerei im Islamic Center of San Diego mit angeschlossener Schule schildert er, wie er eine Serie von Schüssen gehört hat: Er und seine Klassenkameraden seien schnell in einen Kasten geführt worden, wo sie sich versteckten und vor Angst zitterten, als weitere zwölf bis 16 Schüsse fielen.

Irgendwann, nachdem die Schüsse aufgehört hatten, hörten sie Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos der Polizei außerhalb des Klassenzimmers rufen: "'Ok, macht auf', dann öffneten sie die Tür", erzählt der Bub. Als sie von Polizeibeamten aus dem Gebäude geführt wurden, "sahen wir eine Menge schlimmer Dinge, Leute, die dalagen, und ja, schlimme Dinge", sagt Shanah und bestätigt, dass er damit Leichen der Opfer meint.

Die Karte zeigt den Ort San Diego im Süden von Kalifornien, wo es nach einem Angriff auf eine Moschee Tote gab. Die Lage von San Diego wird durch eine Markierung hervorgehoben. Quelle: APA.
 

"Meine Beine zitterten und meine Hände und mein Kopf taten sehr weh. Ich fühlte mich wie ein Stein", berichtet der Neunjährige, dessen Mutter vor zwei Jahrzehnten wegen der Gewalt im Gazastreifen nach Südkalifornien flüchtete.

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© Getty

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Drei Mitarbeiter des Islamischen Zentrums, darunter ein Wachmann, wurden vor der Moschee von zwei Jugendlichen erschossen. Nach Angaben der Polizei verhinderte der Wachmann ein Blutbad. Die Angreifer drangen so nicht in den Moscheekomplex ein und nahmen sich später einige Straßenzüge entfernt das Leben. Shanah schildert, wie die Sicherheitskräfte nach dem Ende der Schießerei Raum für Raum die Schule durchkämmten.

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"Sie sagten uns, wir sollten die Hände hochnehmen und eine lange Reihe bilden." Er berichtet von einer Gruppe jüngerer Schüler, die eine weitere Reihe bildeten, um durch den Komplex nach draußen geführt zu werden.

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