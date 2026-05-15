China-Präsident reist im Herbst in die USA

Nach der China-Reise von US-Präsident Donald Trump plant der chinesische Staatschef Xi Jinping nach Angaben von Staatsmedien für den Herbst einen Gegenbesuch in Washington.

Xi werde auf Einladung Trumps zu einem Staatsbesuch in die USA reisen, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua.

Der US-Präsident hatte wenige Stunden zuvor sein zweitägiges Gipfeltreffen mit Xi in Peking beendet. Beide priesen anschließend die Ergebnisse ihrer Gespräche, ohne diese aber konkreter zu benennen. Trump sagte, es seien "einige fantastische Handelsabkommen geschlossen" worden. Xi bezeichnete den Besuch von Trump als "Meilenstein".

Der chinesische Präsident äußerte nach Trumps Darstellung die Bereitschaft, bei der Öffnung der vom Iran weitgehend blockierten Straße von Hormuz zu helfen. Geprägt war der Gipfel der Supermächte jedoch von der Warnung Pekings in der Taiwan-Frage. Es war der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt. Trump hatte die Volksrepublik schon während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2017 besucht.