China will Musks Starlink zerstören

Der Wettlauf zur Dominanz im Weltraum läuft auf Hochtouren. Jetzt plant China, diesen Wettlauf notfalls mit Gewalt für sich zu entscheiden.

Die Übermacht der Starlink-Satelliten sorgt bei der chinesischen Regierung für Stirnrunzeln. Sie fürchten, dass die Satelliten von Musk häufiger für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP geht hervor, dass Sabotage und Zerstörung der Starlink-Satelliten nicht mehr ausgeschlossen werden. Dafür wurden dutzende Berichte chinesischer Regierungs- und Militärwissenschaftler analysiert.

Starlink weltweit im Einsatz

Ein Plan sieht vor, dass die Musk-Flugkörper von einer eigenen Satelliten-Flotte verfolgt werden. Dabei sollen Signale abgefangen werden und mit ätzenden Substanzen die Batterie beschädigt werden. Laut einem weiteren Plan könnten Angriffssatelliten mit Ionen-Triebwerken zum Einsatz kommen. Auch weltraumtaugliche Hochleistungs-Laser sowie Teleskope zur Zerstörung der Satelliten könnten laut dem Bericht eingesetzt werden.

Starlink besitzt rund zwei Drittel aller aktiven Satelliten im Weltall. Musks SpaceX betreibt rund 8.000 Satelliten und langfristig sollen Zehntausende dazukommen. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben in circa 140 Ländern aktiv. Dazu gehören aber China, Nordkorea und Iran nicht.

EU mit eigenem Plan

Der Astronom Jonathan McDowell (64) vom Harvard-Smithsonian Center für Astrophysik sagt gegenüber der AP, dass die Konkurrenz weit hinter Musks Satelliten-Flotte liegt. Jeff Bezos Projekt Kuiper hat nach seinen Angaben 78 Himmelskörper im All. Ziel sind rund 3.230.

Auch die Europäische Union arbeitet an einem eigenen Satelliten-Netzwerk, der IRIS2-Initiative. Das Projekt hinkt aber hinter dem gesteckten Zeitplan her. China gründete 2021 das staatliche Unternehmen China SatNet. Sie haben laut McDowell erst 60 von den geplanten 13.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn.