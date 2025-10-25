Corona-Impfung verlängert Leben von Krebspatienten

Eine neue Studie kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Die mRNA-Impfung verlängert das Leben von Krebspatienten deutlich. Bei zwei Krebsarten wurde das Leben sogar spürbar verlängert, wenn die Impfung knapp zur Immuntherapie verabreicht wurde.

Eine Studie des MD Anderson Cancer Center in Texas kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Die Covid-19-Impfung könnte auch Krebspatienten helfen. Laut dem "Focus" konnte eine mRNA-Impfung zum Beginn einer Immuntherapie die Überlebenschance deutlich erhöhen.

Das Leben von Haut- oder Lungenkrebspatienten konnte dadurch spürbar verlängert werden, wenn die mRNA-Impfung (Biontech/Pfizer oder Moderna) kurz vor oder nach dem Therapiestart verabreicht wurde.

Überlebenschance steigt

Menschen mit Lungenkrebs überlebten im Schnitt 37 statt 21 Monate. Bei metastasierten Melanomen lag die Drei-Jahres-Überlebensrate bei 67 statt 44 Prozent. Klassische Impfstoffe wie gegen Grippe oder Pneumokokken hatten keinen Einfluss.

Das Forscherteam um Onkologen Adam Grippin stellte fest, dass die Impfung das Immunsystem kurzfristig stark aktiviert. Der Impfstoff erhöht innerhalb von 24 Stunden stark den Spiegel des Signalstoffs Interferon Typ I. Damit werden die Abwehrzellen aktiviert, welche dann die Tumorzellen attackieren. Grippin erklärt: "Der Covid-19-Impfstoff wirkt wie eine Sirene und aktiviert die Abwehr im ganzen Körper".

Abwehrzellen werden aktiviert

Vor allem hilft die Impfung bei Patienten, deren Tumoren als "immunologisch kalt" gelten, also vom Immunsystem nicht erkannt werden. Die Impfung verändert das Tumormilieu. Es werden Abwehrzellen angelockt und die Immuntherapie funktioniert besser.

Dabei ist das Timing entscheidend. Der positive Effekt tritt nur auf, wenn die Impfung zeitnah zur Immuntherapie stattfand. Der ideale Zeitraum liegt innerhalb von etwa 100 Tagen davor oder danach. Hier steigt die Überlebensdauer besonders stark. Bei anderen Behandlungsformen, etwa Chemotherapien ohne Immuntherapie, trat der Effekt nicht auf.

Analyse von 1.200 Patientendaten

Bei Tests an Tieren und gesunden Menschen wurde bestätigt, dass die mRNA-Impfung Killerzellen und T-Zellen aktiviert. Diese Abwehrzellen zerstören gezielt die Krebszellen. In Mausversuchen schrumpften Tumoren nach der Impfung oder verschwanden sogar ganz.

Bei der Studie handelt es sich um eine retrospektive Analyse von mehr als 1.200 Patientendaten.