Dänemark will ihre Armee "massiv" aufrüsten

Dänemark will wegen der Bedrohung durch Russland am Mittwoch Pläne für eine "massive" Aufrüstung seiner Armee bekanntgeben.

"Wir müssen massiv aufrüsten, um Dänemark zu schützen", sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag vor dem Parlament. "Und wir müssen massiv aufrüsten, um einen Krieg zu vermeiden."

Frederiksen gab zunächst keine Details zu den Aufrüstungsplänen bekannt. Wie der dänische Rundfunksender DR berichtete, will die Regierung einen Fonds in Höhe von 50 Milliarden Kronen (rund 6,7 Milliarden Euro) für zusätzliche Verteidigungsausgaben in den Jahren 2025 und 2026 einrichten. Mit dem Geld will sie demnach unter anderem Luftabwehrsysteme kaufen, über die das Land bisher nicht verfüge.

Frederiksen sagte vor dem Parlament, die Aufrüstung müsse angesichts der "schwierigen Situation" für das Land und für ganz Europa "schnell" erfolgen. Dänemark stecke gerade in der "gefährlichsten Situation zu unseren Lebzeiten". "Es ist schlimmer als während des Kalten Krieges", sagte die Ministerpräsidentin.

Nach einem informellen Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs zur Ukraine-Politik der USA am Montag in Paris hatte Frederiksen gesagt, dass Russland mittlerweile "ganz Europa" bedrohe. Russland habe den Angriffskrieg gestartet, um seine "imperialen Träume" durchzusetzen und ein "stärkeres und größeres Russland "aufzubauen. "Und ich glaube nicht, dass sie in der Ukraine haltmachen werden".