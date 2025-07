Das sind die schlechtesten Airlines Europas

Der "Flightright"-Index 2025 bewertet Europas 20 größte Airlines hinsichtlich Zuverlässigkeit, Entschädigungszahlungen und Kundenzufriedenheit.

Die schlechtesten Bewertungen erhielten Finnair, Vueling und Ryanair. Finnair landet mit nur 2,48 von 5 Sternen auf dem letzten Platz, besonders wegen häufiger Verspätungen und Stornierungen sowie mäßigem Zahlungsverhalten. Vueling und Ryanair schneiden bei Entschädigungen noch schlechter ab.

© flightright

Entgegen gängiger Vorurteile sind es nicht nur Billigairlines, die schlecht abschneiden: Mit Finnair befindet sich auch eine Premium-Airline unter den Schlusslichtern. "Mit Finnair landet eine klassische Premium-Airline ganz hinten - direkt neben Ryanair und Vueling. Qualität hat also nicht automatisch etwas mit dem Ticketpreis zu tun", so Türkön in einer "Flightright"-Aussendung.

Entschädigungszahlungen: Discover Airlines ist Spitzenreiter

Spitzenreiter ist Discover Airlines mit 3,33 Sternen, vor allem wegen schneller Entschädigungszahlungen. Auch Eurowings und Iberia erzielen gute Werte, wobei Iberia durch hohe Zuverlässigkeit auffällt.

Beim Kundenservice gibt es branchenweit Nachholbedarf: Keine Airline erreicht mehr als 3,15 Sterne. EasyJet und SAS schneiden hier besonders schlecht ab. British Airways liegt mit 3,15 Sternen am besten im Ranking, gefolgt von Austrian Airlines mit 3,07 Sternen.

© Getty (Archivbild)

Insgesamt zeigt der Bericht, dass viele Fluggesellschaften nach wie vor zu lange für Entschädigungszahlungen brauchen – zum Nachteil der Passagiere.

Der "Flightright"-Index basiert auf der Analyse von Millionen Flugdaten, der Bewertung der Geschwindigkeit und Effizienz von Entschädigungszahlungen sowie einer umfassenden Kundenumfrage.