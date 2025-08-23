Alles zu oe24VIP
Merz
© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Deutschland

AfD-Beben: Umfrage-Klatsche für Kanzler Merz

23.08.25, 12:48
Teilen

Das AfD-Problem für den deutschen Kanzler wird immer größer. 

Friedrich Merz ist seit mittlerweile mehr als drei Monaten im Amt, in den Umfragen kommt der deutsche Kanzler mit seiner CDU aber nicht vom Fleck. In der neuesten INSA-Erhebung für die BILD verliert die Union weiter und liegt nun gleichauf mit der AfD.

Konkret kommen sowohl CDU/CSU als auch die AfD auf 25 Prozent, die SPD liegt mit 15 Prozent abgeschlagen auf Platz 3. Bei der Bundestagswahl vor einem halben Jahr kam die Union noch auf 28,5 Prozent.

Unzufriedenheit

„Das Ergebnis der Sonntagsfrage spiegelt die Unzufriedenheit mit Schwarz-Rot“, so INSA-Chef Hermann Binkert zu BILD. Ganze 62 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Schwarz-Rot unzufrieden. Auch Kanzler Merz persönlich kommt bei den Bürgern wenig gut an: Nur 28 Prozent sind mit der Arbeit des Regierungschefs zufrieden.

