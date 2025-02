Das große Merz-Comeback: ER führt die CDU zurück ins Kanzleramt

Friedrich Merz ist zurück! Mit der CDU feiert er ein großes Comeback und wird jetzt ins Kanzleramt in Berlin einziehen.

Einst hatte ihn Angela Merkel an der Spitze der CDU verdrängt. Das war vor über 20 Jahren. Sie, Merkel, regierte 16 Jahre als Bundeskanzlerin - fast so lange wie der legendäre Helmut Kohl.

Nach Merkel-Ära

Nach Merkel verlor die Union aus CDU und CSU das Kanzleramt an die SPD und Olaf Scholz. Die Sozialdemokraten gingen mit Grünen und FDP in eine Ampel, ein wackeliges Bündnis, das gut 3 Jahre hielt. Im November letzten Jahres platzte die Ampel und führte das Land in Neuwahlen.

Merz setzte sich gegen Söder durch

Es kam die Stunde des Friedrich Merz. Er riss im Duell mit seinem unionsinternen Widersacher Markus Söder die Kanzlerkandidatur der mächtigen Unionsparteien an sich und führte seine Partei mit einem wirtschaftsliberalen und migrationskritischen Kurs an die Spitze der Umfragen. Jetzt steht er kurz vor dem Ziel. Die CDU gewinnt die deutsche Bundestagswahl klar.

Merz der neue starke Mann

An Merz gibt es künftig kein Vorbeiregieren. Der Noch-Kanzler Olaf Scholz abgeschlagen und seine SPD nur halb so stark wie die Union - ein amtierender Kanzler, der nicht einmal mehr auf 20 Prozent kommt. Halb so stark wie die Union sind auch die Grünen. Einstellig die Linkspartei, die neue Partei von Sahra Wagenknecht und Christian Lindners FDP. Wie es jetzt in Deutschland weitergeht, ist offen.

Wie geht es weiter?

Mehrere Koalitionsvarianten sind denkbar. Morgen kommen die Gremien der Parteien zusammen und werden beraten, wie es in Deutschland weitergeht. Eines ist aber klar: Der neue starke Mann Deutschlands heißt Friedrich Merz.