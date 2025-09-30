Alles zu oe24VIP
Weidel
Drei Punkte vorne

Umfrage-Beben: AfD zieht der Union davon

30.09.25, 16:32
Laut dem neuen RTL/ntv-Trendbarometer liegt die AfD in der Wählergunst nun drei Punkte vor der Union.

Der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage zufolge kommt die AfD auf 27 Prozent, die Union auf 24 Prozent. Die SPD verharrt bei 13 Prozent, die Grünen verbessern sich leicht auf zwölf Prozent. Die Linke erreicht elf Prozent, das BSW vier Prozent und die FDP drei Prozent.

Offenbar schreiben mehr Wähler der AfD zudem Regierungskompetenz zu: 15 Prozent trauen ihr laut Forsa zu, die Probleme in Deutschland am besten zu lösen (plus zwei Prozent). Die Union sinkt auf 18 Prozent (minus eins). Abgeschlagen dahinter liegen die SPD, die Grünen und die Linken. Fast die Hälfte der Deutschen (47 Prozent) meint aber, keine Partei sei kompetent genug für die Regierung.

Wenig überraschend sinken deshalb auch die Werte für Kanzler Friedrich Merz. Nur noch 26 Prozent der Bundesbürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, 70 Prozent hingegen nicht.

