18-Jähriger tötet Mutter (46) mit Axt

Der Mann ging dann zur Polizei und gestand seine Tat.

Nach dem Geständnis einer Gewalttat eines 18-Jährigen hat die deutsche Polizei in einer Wohnung in Gelsenkirchen eine tote Frau aufgefunden. Der junge Mann sei am Montagabend auf einer Polizeiwache erschienen und habe von der Tat berichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

An dem von ihm angegebenen Ort fanden Beamte kurz darauf die Leiche der 46-jährigen Frau auf. Der Mann gilt als tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.