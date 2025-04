46-Jähriger bricht bei Nachbarn ein - um zu duschen

Der Vermieter hatte ihm das Wasser abgedreht

Ein Mann ist in der deutschen Stadt Jena bei seinem Nachbarn eingebrochen, um zu duschen. Der Vermieter hatte dem 46-Jährigen wegen Mietstreitigkeiten das Wasser abgedreht, wie die Polizei am Freitag berichtete. Um seiner Körperhygiene weiterhin zu frönen, habe er sich gewaltsam Zugang zur Nachbarwohnung verschafft. Nachdem er dort geduscht hatte, zog er sich wieder in seine Wohnung zurück.

Der Nachbar stellte bei seiner Rückkehr Hebelspuren an seiner Wohnungstür fest und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten den 46-Jährigen den Angaben zufolge auf und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ein.