Afghane (24) gestand Anschlag in München

Am Donnerstag ist ein Amokfahrer in eine Menschengruppe in München gefahren – mindestens 36 Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter, Farhad N., wurde festgenommen.

Laut Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann hat der Täter in einer zweistündigen Vernehmung gestanden, bewusst in die Teilnehmer der Demonstration gefahren zu sein. Vorsichtig spricht Tilmann von einer islamistischen Motivation – obwohl es keine Eingliederung von Farhad N. in eine islamistische Organisation gibt.

Der mutmaßliche Amkofahrer von München Farhad N. (24) © Social Media ×

Den Polizisten gegenüber soll er "Allahu Akbar" gesagt haben. Er sagte in der Vernehmung, dass er mit Absicht in die Menschengruppe hineinfuhr. Seine Aussagen lassen auf eine "religiöse Motivation", auch auf eine "islamistische Tatmotivation" schließen.

"Der Tatverdächtige kam 2016 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland, war legal hier", so die Oberstaatsanwältin bei einer Pressekonferenz. Der Täter war als Ladendetektiv beschäftigt.

Farhad N. wird Haftrichter vorgeführt

Die Generalstaatsanwaltschaft München werde unter anderem deswegen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den festgenommenen 24-jährigen tatverdächtigen Afghanen stellen, teilten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Es gebe unverändert Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund. Der Mann werde im Tagesverlauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Mit einem in eine Menschenmenge gelenkten Auto waren in München am Donnerstag nach neuesten Zahlen 36 Menschen verletzt worden, einige schwer. Der verdächtige Autofahrer hielt sich laut Polizei rechtmäßig in Deutschland auf.